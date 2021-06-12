Байден и Путин после встречи в Женеве проведут отдельные пресс-конференции — СМИ

Переговоры лидеры стран состоятся 16 июня.
Американский президент Джо Байден после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным планирует провести отдельную пресс-конференцию.
Об этом со ссылкой на источники в администрации глава Белого дома сообщают Reuters и Bloomberg.
Отмечается, что это будет наиболее подходящей формой общений со "свободной прессой".
В свою очередь, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин также будет общаться с прессой, но по отдельности. "Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию", — подчеркнул он.
Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.