Байден и Зеленский начали встречу в Белом доме (фото)

В ходе этой встречи Байден объявит о новой военной помощи на сумму более 325 миллионов долларов.

В четверг, 21 сентября президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский начали личную встречу в Белом доме.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что во время этой встречи Байден объявит о новой военной помощи на сумму более 325 миллионов долларов. Ссылаясь на слова двух неназванных чиновников, издание сообщает, что новый пакет оборонной помощи от США будет включать больше кассетных боеприпасов.

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По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты не будут предоставлять украинской армии тактические ракетные системы (ATACMS), несмотря на просьбы со стороны Украины.

"Байден также с нетерпением ждет услышать личную точку зрения Зеленского по поводу "войны и будущего продвижения", — сказал Салливан.

Когда президент Украины и его супруга Елена Зеленская прибыли на двустороннюю встречу, один из репортеров воскликнул: "Господин президент, насколько важен этот визит?".

"Очень важен", — сказал Зеленский перед входом в Белый дом.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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