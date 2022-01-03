Байден и Зеленский провели переговоры, а премьер Судана объявил об отставке. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Джо Байден провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых четко дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров. Читать дальше –>
- Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, после соглашения с военной хунтой вернувшийся на должность, объявил о своей отставке. Читать дальше –>
- Полностью вакцинированный министр обороны США Ллойд Остин получил положительный результат теста на COVID-19, после чего объявил о пятидневной самоизоляции. Читать дальше –>
- В Амстердаме десятитысячный COVID-протест перерос в беспорядки, полиция задержала 30 человек. Читать дальше –>
- В Китае в закрытом на карантин городе Сиань зафиксировали 90 новых случаев заболевания COVID-19, а местные власти объявили об увольнении двух высокопоставленных должностных лиц КПК. Читать дальше –>