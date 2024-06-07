Байден извинился перед Зеленским за задержку помощи Украине

Во время встречи в Париже в пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден извинился перед украинским президентом Владимиром Зеленским за многомесячную задержку поставок американского оружия и подвешенную ситуацию по дальнейшей помощи в войне с Россией.

Об этом сообщает BILD.

Байден отметил, что военную помощь для Украины долго блокировали консерваторы в Конгрессе США, но теперь проблема решена. Он также заверил, что Вашингтон "не покинет" Киев.

Американский президент также объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого Дома за поддержку.

Отмечается, что в парижских переговорах также принимают участие госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, в новый пакет помощи от США войдут боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды. Отмечалось, что Силы обороны могут использовать новое вооружение для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения".

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