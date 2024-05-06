Байден может снять свою кандидатуру по выборам: СМИ назвали замену

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы.

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Об этом информирует немецкое издание Der Spiegel.

В сообщении указывается, что в Демократической партии рассматривают возможность того, что Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

Издание отмечает, что Мишеля Обама уже внесена в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся общественные слушания.

"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", — отмечает издание.

Одной из главных причин является возраст Джо Байдена, поскольку две трети жителей США считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Кроме того, многие американцы считают, что Дональд Трамп не должен возглавлять Белый дом снова, поскольку он также в преклонном возрасте. В Демократической партии считают, что значительные судебные дела, ведущиеся против Трампа, также повлияют на желание избирателей.

Напомним, ранее сообщалось, что перед выборами Байден будет меньше говорить об Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп обвинил Байдена в преследовании и сравнил администрацию президента по гестапо.

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