Байден: "Мы не позволим России запугиваниями избежать санкций"

Соединенные Штаты не позволят России избежать последствий агрессии в Украине, используя нефть и газ.

Европа и мир должны переходить на чистую энергию.

Об этом написал в Твиттере президент США Джо Байден.

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"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоносителей. Скажу четко: мы не позволим России прибегать к запугиванию или шантажу, чтобы избежать санкций. И мы не позволим ей использовать нефть во избежание последствий своей агрессии", — написал Байден.

По его словам, США работают с другими странами, в частности, Южной Кореей, Японией и Катаром, с целью оказания помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом.

Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".

В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС: покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

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