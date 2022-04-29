Байден: "Мы не позволим России запугиваниями избежать санкций"

Соединенные Штаты не позволят России избежать последствий агрессии в Украине, используя нефть и газ.
Европа и мир должны переходить на чистую энергию.
Об этом написал в Твиттере президент США Джо Байден.
"Вчера Россия пригрозила двум нашим союзникам прекращением поставки энергоносителей. Скажу четко: мы не позволим России прибегать к запугиванию или шантажу, чтобы избежать санкций. И мы не позволим ей использовать нефть во избежание последствий своей агрессии", — написал Байден.
По его словам, США работают с другими странами, в частности, Южной Кореей, Японией и Катаром, с целью оказания помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом.
Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".
В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.
В то же время источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.
Еврокомиссия предупредила членов ЕС: покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.
Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.
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