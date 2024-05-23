Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден на саммите мира, ядерные испытания во Франции: главные новости ночи 23 мая 2024 года

Байден на саммите мира, ядерные испытания во Франции: главные новости ночи 23 мая 2024 года

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Белом доме не знают, будет ли Байден присутствовать на саммите мира в Швейцарии Читать далее –>
  • Война в Украине продлится еще очень долго — главнокомандующий Швецией Читать далее –>
  • Пограничники фиксируют увеличение активности вражеских ВРГ в Сумской области Читать далее –>
  • Франция успешно испытали модернизированную ядерную ракету ASMPA-R Читать далее –>
  • По всей Украине объявлена воздушная тревога: какая причина Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация