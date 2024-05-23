Байден на саммите мира, ядерные испытания во Франции: главные новости ночи 23 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Белом доме не знают, будет ли Байден присутствовать на саммите мира в Швейцарии Читать далее –>
- Война в Украине продлится еще очень долго — главнокомандующий Швецией Читать далее –>
- Пограничники фиксируют увеличение активности вражеских ВРГ в Сумской области Читать далее –>
- Франция успешно испытали модернизированную ядерную ракету ASMPA-R Читать далее –>
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