Байден наградил Папу Римского высшей гражданской наградой США

Это первый случай за четыре года президентства Байдена, когда эту медаль вручили с отличием.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден наградил Папу Римского Франциска Президентской медалью Свобода с отличием, которое является высшей гражданской наградой США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы США.

Представители администрации сообщили, что это первый случай за четыре года президентства Байдена, когда эту медаль вручили с отличием. Данная награда присуждается за значительный вклад в развитие ценностей и безопасности США, содействие миру или важные общественные начинания.

Президент Байден во время награждения заявил, что еще до своего служения Франциск, известный как Хорхе Берголио, планировал научную карьеру, но вера привела его в жизнь иезуита и священства в Аргентине.

Кроме того, Байден заявил, что понтифик является "любящим пастором", призывающим к защите планеты и мирных инициатив, а также отметил его значимость как народного Папы, чья вера и доброта вдохновляют мир.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский призвал молиться за Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Папа Римский впервые в истории назначил женщину префектом Ватикана.

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