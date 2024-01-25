Байден направит директора ЦРУ для заключения крупного соглашения по освобождению заложников в Газе

Уильям Бернс должен помочь с соглашением Израиля с ХАМАСом, предусматривающим освобождение всех заложников в Газе и двухмесячное прекращение огня.

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу, чтобы оказать помощь в заключении соглашения между ХАМАСом и Израилем по освобождению всех задерживаемых в Газе заложников и прекращению боевых действий.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Ожидается, что Бернс поедет в Европу для переговоров и встретится с руководителями разведок Израиля и Египта Дэвидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы обсудить процесс заключения соглашения.

Обсуждение Бернса в Европе будет основываться на его телефонных разговорах с коллегами, а также на работе главного представителя Белого дома с Ближнего Востока Бретта МакГурка, который на этой неделе провел соответствующие встречи в Дохе и Каире.

Израильтяне также предложили высокопоставленным лидерам ХАМАС согласиться покинуть Газу, но один чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что эта идея не устраивает боевиков, готовых умереть как мученики в палестинском анклаве.

Напомним, с начала войны против ХАМАС Израиль терял до 20 человек в день. Израиль заявляет, что боевики ХАМАС действуют в больницах и вокруг них, что делает их законными целями. Персонал больниц и ХАМАС это отрицают.

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