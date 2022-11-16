Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России, упавшей в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с мировыми лидерами на Бали.

"По предварительной информации это опровергается. Я не хочу говорить этого до завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", — сказал Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября российская ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы – Пшеводуве. В результате ракетного удара погибли два человека.

Также мы информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, ударившую по территории страны.

Позже президент США Джо Байден собрал экстренную встречу мировых лидеров на Бали, где проходит саммит G20.

Читайте также: