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Байден назвал причину войны Путина в Украине: диктатор стремится восстановить империю

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
787
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Байден назвал причину войны Путина в Украине: диктатор стремится восстановить империю

Фото: Associated Press

Президент США отметил успехи украинских воинов, которые в течение года отвоевали большую часть оккупированной территории.

В пятницу, 24 февраля, президент США Джо Байден сделал несколько заявлений о войне, развязанной кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Украине.

Соответствующие сообщения появились в Twitter американского лидера.

Байден отметил, что через год после того, как первые российские ракеты упали на украинские города, Украина "все еще независима и свободна".

“От Херсона до Харькова – украинские бойцы отвоевали свою землю. И более чем на половине территории, которую в прошлом году захватила Россия, снова гордо развевается украинский флаг”, — отметил президент США.

Джо Байден заверил, что Россия никогда не одержит победы в этой войне, причиной которой являются только имперские амбиции диктатора Путина.

“Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет волю свободных. И Украина никогда не станет победой России. Никогда”, — подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин хотел быстро оккупировать Киев, но столкнулся с мужеством и железной волей украинцев.

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Дата публикации
Просмотры
787
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