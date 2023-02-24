Байден назвал причину войны Путина в Украине: диктатор стремится восстановить империю

Президент США отметил успехи украинских воинов, которые в течение года отвоевали большую часть оккупированной территории.

В пятницу, 24 февраля, президент США Джо Байден сделал несколько заявлений о войне, развязанной кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Украине.

Соответствующие сообщения появились в Twitter американского лидера.

Байден отметил, что через год после того, как первые российские ракеты упали на украинские города, Украина "все еще независима и свободна".

“От Херсона до Харькова – украинские бойцы отвоевали свою землю. И более чем на половине территории, которую в прошлом году захватила Россия, снова гордо развевается украинский флаг”, — отметил президент США.

Сегодня, в прошлом году после бомбы начинается на Украину, Украина является независимым и свободным.



От Kherson to Kharkiv – Russian fighters должны были уничтожить свою землю.



И в более чем половина территорий России была в последнее время, украинская flag энергично waves once more. pic.twitter.com/6pv7eBL9gj — President Biden (@POTUS) 24 марта, 2023

Джо Байден заверил, что Россия никогда не одержит победы в этой войне, причиной которой являются только имперские амбиции диктатора Путина.

“Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемелет волю свободных. И Украина никогда не станет победой России. Никогда”, — подчеркнул американский лидер.

I'll repeat today what я работал один год назад как Россия invaded Ukraine.



А dictator bent on rebuilding empire will never erase the people's love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine будет не быть Викторией для России. Never. — President Biden (@POTUS) 24 марта, 2023

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин хотел быстро оккупировать Киев, но столкнулся с мужеством и железной волей украинцев.

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