Байден назвал штурм Капитолия "вооруженным восстанием" и обвинил в этом Трампа

Байден назвал штурм Капитолия "вооруженным восстанием" и обвинил в этом Трампа

По словам Байдена, штурм Капитолия — это было "покушение на демократию".

Глава США Джо Байден во время обращения к американцам назвал штурм Капитолия "вооруженным восстанием" и обвинил в нем Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время выступления, посвященного годовщине прошлогодних событий, сообщает CNBC Television.

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"Это место (здание Капитолия – ред.) подверглось нападению. Жизнь людей была под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", – заявил Байден.

В обращении американский лидер упомянул бывшего президента США Дональта Трампа, обвиненного в том, что произошел штурм здания. Он отметил, что тех событий можно было избежать, чтобы тогдашний лидер США не пытался любой ценой остаться в должности и помешать мирной передаче власти.

Джо Байден считает, что события 6 января 2021 года являются "беспрецедентными в истории США".

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего в тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно приостановил заседание.

Более 550 участников беспорядков были арестованы после нападения, в результате которого погибли пять человек, в том числе полицейский.

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