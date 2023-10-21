Байден назвал страну, из-за которой на самом деле произошло нападение ХАМАСа на Израиль

Президент США считает, что нападение ХАМАСА произошло, чтобы помешать Израилю наладить отношения с одной из арабских стран.

Президент США Джо Байден заявил, что нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибли около 1400 человек, преследовали цель сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, к которой стремится Эр-Рияд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Байдена во время выступления, организованного в рамках сбора средств на его президентскую кампанию 20 октября.

Так, президент США намекнул, что Саудовская Аравия хотела "признать" Израиль. В настоящее время у страны нет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом.

"Одна из причин, почему ХАМАС напал на Израиль... Они знали, что я собираюсь сесть за стол переговоров с саудитами... Угадайте, что? Саудити хотели признать Израиль", — сказал Байден.

Как пишет Reuters, потенциальная нормализация отношений между Саудовской Аравией и другими арабскими государствами была едва ли не самым главным приоритетом в деятельности действующего госсекретаря США Энтони Блинкена. Именно с этой целью он посетил Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии) в июне 2023 года. Хотя тогда Блинкен признавал, что в ближайшее время существенного прогресса по этому вопросу ожидать не стоит.

Так, 8 октября Блинкен сказал CNN, что "не будет неожиданностью, что частью нападения могло быть прерывание усилий по объединению Саудовской Аравии и Израиля".

В интервью 60 минут CBS, вышедшем в минувшее воскресенье, Джо Байден сказал, что перспектива нормализации (между Израилем и Саудовской Аравией) "все еще жива, на это нужно время".

Напомним, Белый дом опроверг якобы слова Байдена, что Израиль должен отложить наступление в секторе Газы.

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