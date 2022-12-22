Байден назвал три главных сражения, в которых Украина победила во время войны

Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон. На каждом этапе этой войны она побеждала.

Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 21 декабря в Вашингтоне.

При этом американский лидер подчеркнул, что Соединенным Штатам и союзникам Украины по всему миру было критически важно поддержать успех Украины.

“Господин Зеленский, вы четко показали, что ищете справедливого мира. Он [Путин] не желает мира. Мы видим, что Путин не хочет остановить эту ужасную войну”, — обратился Байден к украинскому президенту.

Президент США заверил, что его страна будет оказывать дальнейшую поддержку украинскому народу, который и дальше будет продолжать свою борьбу против агрессии России. Такой позиции, по его словам, придерживаются представители обеих партий в Конгрессе США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду и письмо от украинского военного, ныне воюющего в Бахмуте.

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