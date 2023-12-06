Байден назвал условие, при котором мог бы не баллотироваться на второй срок

Президент США заявил, что не может допустить возвращения Трампа к власти.

Президент США Джо Байден назвал условие, при котором он мог бы отказаться от баллотирования на второй президентский срок.

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Об этом информирует The New York Times.

Он заявил, что был бы доволен лишь одним сроком на посту президента, но решение идти на второй срок объясняет тем, что не хочет дать Дональду рампу вернуться в Белый дом.

Байден заявил, что Трамп представляет собой экзистенциальную угрозу демократии в Соединенных Штатах.

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", — сказал он.

Кроме того, Байден подверг критике Трампа "за его радикальную программу", если он вернется на должность.

"Трамп больше даже не прячется. Он рассказывает нам, что он собирается делать", — отметил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп станет самой большой опасностью для мира 2024 года в случае, если его снова изберут президентом на выборах.

Кроме того, мы ранее информировали, что суд в Колорадо разрешил баллотироваться Трампу на выборах, несмотря на вызванные им беспорядки.

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