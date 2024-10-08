Байден не приедет на встречу "Рамштайна": что произошло

Президент Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайн", он отложил запланированную поездку в Германию и Анголу, чтобы сосредоточиться на реагировании на ураган Милтон, второй большой шторм за две недели, поразивший юго-восток США.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила об изменении планов президента в заявлении во вторник, 8 октября, ссылаясь на "прогнозируемую траекторию и силу урагана Милтон" и текущую реакцию на последствия урагана Хелен, обрушившегося на США в прошлом месяце.

Прогнозируется, что приближающийся к Флориде шторм четвертой категории Милтон нанесет большой вред и поставит под угрозу жизнь. Миллионы людей начали эвакуироваться с побережья Флориды, в том числе из города Тампа.

Решение, принятое менее чем за месяц до дня выборов, подчеркивает, что реакция администрации на стихийное бедствие стала потенциальной точкой вспышки в борьбе за Белый дом между бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Поездка в Германию и Анголу, которая должна была состояться 10-15 октября, была первой заграничной поездкой Байдена после того, как он отказался от президентской гонки в июле и поддержал Гаррис.

К слову, Дональд Трамп, будучи президентом в 2019 году, отменил поездку в Польшу из-за урагана Дориан .

В Белом доме ранее отметили, что вопрос поддержки Украины будет важной частью этого визита.

"Говоря об Украине и украинской самообороне – это будет важной частью этого визита: продолжение этой поддержки, продолжение всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию", – сказала Жан-Пьер.

Байден планировал прибыть в Германию вечером в четверг, 10 октября. В Берлине были запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. В субботу, 12 октября, Байден должен был поехать в землю Рейнланд-Пфальц, где на американской военно-воздушной базе в Рамштайне состоится встреча по Украине.

Напомним, по информации The Washington Post, Украине на "Рамштайне" предложат конкретику по вступлению в НАТО.

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