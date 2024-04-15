Байден не верит, что нападение Ирана на Израиль перерастет в более широкую войну — Кирби

Президент США не считает, что следует двигаться в этом направлении.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не верит, что ночные нападения Ирана на Израиль должны перерасти в более широкую войну на Ближнем Востоке.

"Президент не верит, что нужно двигаться в этом направлении", — сказал Кирби в интервью Meet the Press на NBC News.

В то же время это был первый случай, когда Иран совершил прямое военное нападение на Израиль.

Кирби также отказался "вдаваться в гипотетику" относительно того, поддержат ли США контратаку Израиля против Ирана.

"Израиль не принимал никаких известных мне решений относительно следующего шага", — сказал Кирби.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у администрации Байдена "красная линия" для прямого вмешательства в конфликт против Ирана, Кирби отказался назвать такую, сказав: "Я имею в виду... мы могли бы сидеть здесь целый день и говорить о том, что есть, а что есть» t красная линия.

В то же время глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер, штат Огайо, раскритиковал комментарии Кирби, сказав: "Должна быть красная линия".

Он призвал администрацию Байдена "серьезно отнестись к тому, что эта атака произошла. Это беспрецедентно, и, конечно, нужно рассматривать как эскалацию.

Со всем этим Тернер согласился: «Я не думаю, что в настоящее время Соединенным Штатам следует участвовать в военных действиях непосредственно против Ирана».

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И Тернер, и Кирби приветствовали совместные усилия Израиля и США по использованию систем противоракетной обороны для защиты почти всех предстоящих атак Ирана. Кирби сказал, что эти усилия были "невероятным военным достижением Израиля" и "честно говоря, США и другие партнеры, которые помогли Израилю защитить себя от более чем 300 беспилотников и ракет. Я имею в виду, что это просто чрезвычайный пример военного превосходства".

Тернер добавил: "Соединенные Штаты и Израиль совместно разработали технологию противоракетной обороны, которая заработала минувшей ночью и оказалась успешной".

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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