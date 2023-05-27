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Байден негативно отреагировал на "ядерку" РФ в Беларуси: Москва бросилась с негодованием

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Байден негативно отреагировал на "ядерку" РФ в Беларуси: Москва бросилась с негодованием

В РФ считают, что вопрос ядерного вооружения является "суверенным правом" РФ и Беларуси. / Фото: Associated Press

РФ обвинила Вашингтон в хранении своего ядерного оружия в Европе

Посольство страны-агрессорки России в США отреагировало на негативную реакцию главы Белого дома Джо Байдена по поводу размещения "ядерки" в Беларуси. Мол, такие действия являются "суверенным правом" РФ и Белоруссии.

Об этом заявили в пресс-службе российского дипучреждения.

В посольстве отмечают, мол, такие действия Москвы и Минска необходимы "в условиях масштабной гибридной войны, развязанной против нас (РФ — Ред.) Вашингтоном".

Кроме того, в ведомстве также обвинили Вашингтон в хранении своего ядерного оружия в Европе и даже намерении применить его против России.

"Прежде чем винить других, Вашингтон мог бы использовать немного самоанализа. Соединенные Штаты десятилетиями хранят большой арсенал своего ядерного оружия в Европе. Вместе со своими союзниками по НАТО они участвуют в договоренностях о распределении ядерного оружия и тренируются для сценариев применения ядерного оружия против нашей страны". ", – говорится в сообщении посольства.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что крайне отрицательно оценивает размещение российского ядерного вооружения в Беларуси. Как Вашингтон будет реагировать на такой шаг, глава Белого дома не уточнил.

"Моя реакция крайне отрицательна", — сказал глава Белого дома.

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Дата публикации
Просмотры
1261
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