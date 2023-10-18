Байден неожиданно перенес свой визит в Иорданию: названа причина

Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории Сектора Газа.

Президент США Джо Байден перенес свой визит в Иорданию. Там он планировал встретиться с королем страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, пишет BBC.

"После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами и президентом Египта Сиси", — говорится в сообщении.

Сам Джо Байден выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории Сектора Газа и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Однако в ближайшее время могут состояться личные консультации с арабскими лидерами. Байден также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена заявили, что армия Штатов не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС.

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