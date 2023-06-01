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Байден неудачно "приземлился" на сцене во время вручения дипломов в Академии ВВС США (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1983
Время на прочтение
2 мин
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Байден неудачно "приземлился" на сцене во время вручения дипломов в Академии ВВС США (видео)

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на сцене на вручении дипломов в Академии ВВС США / Фото: Associated Press

80-летний президент США упал, споткнувшись о черный мешок с песком, но бойко поднялся.

Президент США Джо Байден упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС США в Колорадо в четверг, 1 июня.

Об этом сообщает издание ABC News.

По словам путешествовавших с президентом репортеров, Байден споткнулся о черный мешок с песком, и указал на него, когда он поднялся.

"С ним все хорошо. На сцене был мешок с песком, когда он пожимал руку", — написал в Twitter Бен Лаболт, директор по коммуникациям Белого дома, когда видео инцидента распространилось в сети.

Байден, выступивший со вступительной речью и продолживший обмениваться рукопожатиями с выпускникам, упал возле трибуны, ему быстро помогли подняться на ноги.

После досадного конфуза 80-летний Байден пошел дальше без посторонней помощи и продолжал стоять и приветствовать людей до конца церемонии.

В своем выступлении перед выпускниками Академии ВВС президент США подчеркнул, что он как главнокомандующий имеет честь быть здесь, когда военные летчики берут на себя обязанность служения и защиты страны.

“В последующие годы от вас потребуют еще большего. Вы возьмете на себя большую ответственность, и перед вами предстанет вызов, который превзойдет все, что вы до сих пор испытывали”, — подчеркнул американский лидер.

Президент Джо Байден упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС

Президент Джо Байден упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС

Напомним, ранее, 22 февраля этого года, президент Байден во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы споткнулся и упал на лестнице.

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Дата публикации
Просмотры
1983
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