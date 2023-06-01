Байден неудачно "приземлился" на сцене во время вручения дипломов в Академии ВВС США (видео)

80-летний президент США упал, споткнувшись о черный мешок с песком, но бойко поднялся.

Президент США Джо Байден упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС США в Колорадо в четверг, 1 июня.

Об этом сообщает издание ABC News.

По словам путешествовавших с президентом репортеров, Байден споткнулся о черный мешок с песком, и указал на него, когда он поднялся.

"С ним все хорошо. На сцене был мешок с песком, когда он пожимал руку", — написал в Twitter Бен Лаболт, директор по коммуникациям Белого дома, когда видео инцидента распространилось в сети.

Байден, выступивший со вступительной речью и продолживший обмениваться рукопожатиями с выпускникам, упал возле трибуны, ему быстро помогли подняться на ноги.

После досадного конфуза 80-летний Байден пошел дальше без посторонней помощи и продолжал стоять и приветствовать людей до конца церемонии.

В своем выступлении перед выпускниками Академии ВВС президент США подчеркнул, что он как главнокомандующий имеет честь быть здесь, когда военные летчики берут на себя обязанность служения и защиты страны.

“В последующие годы от вас потребуют еще большего. Вы возьмете на себя большую ответственность, и перед вами предстанет вызов, который превзойдет все, что вы до сих пор испытывали”, — подчеркнул американский лидер.

Президент Джо Байден упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС

Напомним, ранее, 22 февраля этого года, президент Байден во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы споткнулся и упал на лестнице.

Читайте также: