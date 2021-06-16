Байден о "красных линиях" для России: об этом не шла речь на переговорах

Ранее Путин тоже подтвердил, что вопрос "красных линий" в отношениях между странами не обсуждали.
Президент США Джо Байден рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным речь не шла о военном ответе на агрессию России.
Об этом он сообщил на пресс-конференции после завершения переговоров.
"Нет, мы не говорили о "красных линиях" и военном ответе", — сказал глава Белого дома.
Ранее Путин тоже прокомментировал вопрос "красных линий" в отношениях между странами.
"Так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить — до этого, конечно, мы не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, совместной работе в Арктике, и по некоторым другим направлениям. Все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", — отметил Путин.
16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.
Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".