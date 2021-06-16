Байден о "красных линиях" для России: об этом не шла речь на переговорах

Ранее Путин тоже подтвердил, что вопрос "красных линий" в отношениях между странами не обсуждали.

Президент США Джо Байден рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным речь не шла о военном ответе на агрессию России.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после завершения переговоров.

Также читайте Байден поставил условия России для восстановления торговли

"Нет, мы не говорили о "красных линиях" и военном ответе", — сказал глава Белого дома.

Ранее Путин тоже прокомментировал вопрос "красных линий" в отношениях между странами.

"Так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить — до этого, конечно, мы не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, совместной работе в Арктике, и по некоторым другим направлениям. Все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей", — отметил Путин.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

Новости мира: Навальный, война в Донбассе и кибератаки - заявления Путина на пресс-конференции в Женеве

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку