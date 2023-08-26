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Байден о ликвидации Пригожина: "Мы выясняем, каким образом был сбит самолет"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Байден о ликвидации Пригожина: "Мы выясняем, каким образом был сбит самолет"

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США не удивлен развернувшимся событиям.

Вашингтон пытается выяснить, каким образом был сбит самолет, на котором находился глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами, передает Sky News.

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Кроме того, Байден сказал, что "не удивлен" таким развитием событий.

Он вспомнил, что в июле после неудачного бунта рекомендовал Пригожину следить за тем, что "он ест и на чем ездит".

"Вы можете вспомнить, когда вы спросили меня о Пригожине, я сказал, что на его месте я был бы осторожен с тем, что я пью и на чем езжу. Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", – подчеркнул президент США.

В Соединенных Штатах назвали неточной версию о том, что самолет главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит системой противовоздушной обороны.

Напомним, российский аналитик предположил, что Пригожин мог лететь на встречу с Путиным, которую ему назначили.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, падение самолета в Тверской области свидетельствует о начале транзита власти по территории РФ.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ликвидация руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина ослабила главу Кремля Владимира Путина.

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Дата публикации
Просмотры
1261
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