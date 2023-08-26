Байден о ликвидации Пригожина: "Мы выясняем, каким образом был сбит самолет"

Вашингтон пытается выяснить, каким образом был сбит самолет, на котором находился глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами, передает Sky News.

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Кроме того, Байден сказал, что "не удивлен" таким развитием событий.

Он вспомнил, что в июле после неудачного бунта рекомендовал Пригожину следить за тем, что "он ест и на чем ездит".

"Вы можете вспомнить, когда вы спросили меня о Пригожине, я сказал, что на его месте я был бы осторожен с тем, что я пью и на чем езжу. Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен", – подчеркнул президент США.

В Соединенных Штатах назвали неточной версию о том, что самолет главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит системой противовоздушной обороны.

Напомним, российский аналитик предположил, что Пригожин мог лететь на встречу с Путиным, которую ему назначили.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, падение самолета в Тверской области свидетельствует о начале транзита власти по территории РФ.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ликвидация руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина ослабила главу Кремля Владимира Путина.

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