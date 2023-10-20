Байден обратился к американцам с призывом поддержать Украину и Израиль: что он сказал

Президент США заявил, что помощь Украине и Израилю – это важнейшая инвестиция, которая в течение поколений принесет выгоды американцам.

Президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу. Он говорил о помощи Киеву и Иерусалиму.

ТСН.ua собрал главное из речи американского президента.

Байден сравнил войну в Израиле с войной России в Украине. Он обвинил ХАМАС и президента РФ Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", однако, отметил, что они "являются разными угрозами".

Байден объявил, что подаст в Конгресс срочный бюджетный запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля, а также сказал, что поддержка обеих стран "жизненно важна для национальной безопасности Америки".

"Вот почему завтра я направлю в Конгресс срочный бюджетный запрос. Мы должны выделить финансовые средства для наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это важнейшие инвестиции, которые в течение поколений принесут выгоды американцам. Таким образом мы построим мир, который будет более преуспевающим и более стабильным для наших детей и внуков", — сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что террористическая группировка ХАМАС "не представляет палестинский народ" и обвинил его в использовании палестинцев "как живого щита". Он выступил против исламофобии и антисемитизма, а также сказал, что "израильтяне и палестинцы все равно заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире".

Байден попросит Конгресс продолжать направлять оружие Украине, необходимое для защиты от российской агрессии.

"Украинцы преуспевают. Когда Путин ворвался в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считанные дни. Прошло больше года — Путину ничего не удалось", — отметил Байден.

Президент США напомнил о военных преступлениях, совершенных террористами в Израиле и российскими войсками в Украине. Он сказал, что нельзя забывать об убийствах мирных жителей, изнасиловании и депортированных из Украины в Россию детей.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что делают ХАМАС и Путин. Я отказываюсь допустить это. В такие моменты мы должны помнить, кто мы. Мы — Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам, если мы делаем это вместе", — сказал Джо Байден.

Напомним, Джо Байден попросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля, о чем сообщает издание Reuters со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, запрос будет включать 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь, 14 миллиардов долларов на безопасность границ и 7 миллиардов долларов на Индо-Тихоокеанский регион.

Сообщается, что половина из 60 миллиардов долларов, запрошенных Байденом для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.

Ранее генсек НАТО Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружии. Чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании рисков уменьшения объемов западной помощи. В то же время глава государства верит партнерам, уверяющим, что этого не произойдет.

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