Байден обсудит с советниками письменный ответ на требования "гарантий безопасности" РФ

Встреча Байдена и советников пройдет в Кэмп-Дэвиде.

Американский лидер Джо Байден 22-23 января обсудит с представителями органов национальной безопасности США письменные предложения на требования России по их так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом во время брифинга 21 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча Байдена и советников пройдет в Кэмп-Дэвиде. Она добавила, что США будут консультироваться с партнерами и союзниками из НАТО относительно письменного ответа РФ о "гарантиях нерасширения Альянса".

"На выходных президент (Джо Байден – ред.) встретится в Кемп-Дэвиде с командой по нацбезопасности для обсуждения, кто-то будет присутствовать в виртуальном формате, кто-то – в очном", – сказала она.

Напомним, в письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам Псаки, все изложенные предложения будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

Тем временем в Кремле пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США отвергнут их так называемые требования.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.