Байден обсуждает возможность оставить войска США в Афганистане после 31 августа

Байден заявил, что хаос был неизбежен: "Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли и потерь".
Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 августа, заявил, что рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана.
Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что лидер Соединенных Штатов все еще оптимистично настроен и верит, что эвакуацию можно завершить до 31 августа — крайнего срока вывода американского контингента из центральноазиатской страны.
В то же время Байден признает сложность вывоза десятков тысяч людей из государства, захваченного радикальным исламистским движением "Талибан", а потому рассматривает возможность отсрочки срока вывода своих сил.
"Между нами и военными ведутся обсуждения о продлении, — сказал Байден, отвечая на вопрос о сроках. — Мы надеемся, что нам не придется этого делать, но подозреваю, что дискуссии о том, как далеко мы продвинулись в этом процессе, будут иметь место" .
Кроме того, президент США отметил неизбежность хаотических сцен, записи которых сейчас активно транслируют во всем мире.
"Позвольте мне прояснить: эвакуация тысяч людей из Кабула была бы тяжелой и болезненной независимо от того, когда она началась или когда мы ее начали, — указал Байден. — Это было бы так, если бы мы начали как месяц назад, так и через месяц. Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли, потерь и неистовых картинок, которые вы видите по телевизору. Это просто факт".
За последнюю неделю США эвакуировали из Афганистана примерно 25,1 тысячи человек, почти восемь тысяч из которых были вывезены из страны в течение последних суток.
Ранее Байден обещал оставить войска США в Афганистане, пока из страны не эвакуируют всех американцев.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.
Напомним:
- В минувшее воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Стрельба по толпе, жесткие правила для женщин и военное сопротивление на Севере: как живет Афганистан с приходом талибов.
- "Хотим сформировать хорошие отношения со всеми странами": талибы объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 12 человек.
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Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.