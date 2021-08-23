Байден обсуждает возможность оставить войска США в Афганистане после 31 августа

Байден заявил, что хаос был неизбежен: "Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли и потерь".

Президент США Джо Байден в воскресенье, 22 августа, заявил, что рассматривает возможность продления срока пребывания американских войск на территории Афганистана.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что лидер Соединенных Штатов все еще оптимистично настроен и верит, что эвакуацию можно завершить до 31 августа — крайнего срока вывода американского контингента из центральноазиатской страны.

В то же время Байден признает сложность вывоза десятков тысяч людей из государства, захваченного радикальным исламистским движением "Талибан", а потому рассматривает возможность отсрочки срока вывода своих сил.

"Между нами и военными ведутся обсуждения о продлении, — сказал Байден, отвечая на вопрос о сроках. — Мы надеемся, что нам не придется этого делать, но подозреваю, что дискуссии о том, как далеко мы продвинулись в этом процессе, будут иметь место" .

Кроме того, президент США отметил неизбежность хаотических сцен, записи которых сейчас активно транслируют во всем мире.

"Позвольте мне прояснить: эвакуация тысяч людей из Кабула была бы тяжелой и болезненной независимо от того, когда она началась или когда мы ее начали, — указал Байден. — Это было бы так, если бы мы начали как месяц назад, так и через месяц. Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли, потерь и неистовых картинок, которые вы видите по телевизору. Это просто факт".

За последнюю неделю США эвакуировали из Афганистана примерно 25,1 тысячи человек, почти восемь тысяч из которых были вывезены из страны в течение последних суток.

Ранее Байден обещал оставить войска США в Афганистане, пока из страны не эвакуируют всех американцев.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только из аэропорта Кабула.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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