Байден объяснил, что может приблизить окончание войны в Украине

Президент США заявил, что в Палате представителей абсолютное большинство поддерживает оказание помощи Украине.

Российская агрессия против Украины может приблизиться к завершению, когда спикер Палаты представителей Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи украинцам на голосование.

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Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил президент США Джо Байден, передает Голос Америки.

"Есть абсолютная поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев. Голосование должно пройти немедленно", – заявил Байден.

Президент США также поблагодарил Японию за сотрудничество и за постоянную поддержку Украины и решение о выделении на украинские нужды более 12 миллиардов долларов финансовой помощи:

"Вы осудили жестокое вторжение Путина в Украину, когда это произошло. Вы пообещали выделить более 12 миллиардов долларов, отдавая приоритет нераспространению ядерного оружия... твердо поддерживая Соединенные Штаты, когда мы отстаиваем свободу судоходства, включая Южнокитайское море, и поддерживая ".

Напомним, ранее сообщалось, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в течение следующих нескольких недель Украина может наконец-то получить финансовую поддержку от США, однако пока неясно, в какой форме.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне оценили продолжительность угрозы России для США и Европы.

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