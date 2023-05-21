Байден объявил новый пакет помощи – в него войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin и прочее

Во время объявления пакета Байден подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину".

Американский президент Джо Байден 21 мая объявил новый военный пакет помощи Украине на 375 млн. долларов. В него в частности войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7.

Также читайте Зеленский рассказал, потеряли ли ВСУ Бахмут

Как говорится на сайте Минобороны США, пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;

бронированные мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

материально-техническое обеспечение;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский провел в Японии переговоры с американским лидером Джо Байденом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных способностей нашего государства, украинскую формулу мира и другие важные вопросы.

Читайте также: