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Байден объявил новый пакет помощи – в него войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin и прочее

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Байден объявил новый пакет помощи – в него войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin и прочее

Байден объявил новый пакет помощи Украины 21 мая / Фото: Associated Press

Во время объявления пакета Байден подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину".

Американский президент Джо Байден 21 мая объявил новый военный пакет помощи Украине на 375 млн. долларов. В него в частности войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7.

Как говорится на сайте Минобороны США, пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
  • бронированные мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • материально-техническое обеспечение;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский провел в Японии переговоры с американским лидером Джо Байденом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных способностей нашего государства, украинскую формулу мира и другие важные вопросы.

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Дата публикации
Просмотры
411
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