Байден объявил новый пакет помощи – в него войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin и прочее

Во время объявления пакета Байден подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину".
Американский президент Джо Байден 21 мая объявил новый военный пакет помощи Украине на 375 млн. долларов. В него в частности войдут боеприпасы для HIMARS, Javelin, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7.
Как говорится на сайте Минобороны США, пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;
- бронированные мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- материально-техническое обеспечение;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — говорится в заявлении Пентагона.
Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский провел в Японии переговоры с американским лидером Джо Байденом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных способностей нашего государства, украинскую формулу мира и другие важные вопросы.
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