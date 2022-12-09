Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет

По данным американских СМИ, в пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, новые средства ПВО и другое вооружение.
Американский президент Джо Байден в пятницу, 9 декабря, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 275 млн. долларов.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
"Я делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(a) управлять изъятием до 275 миллионов долларов США на предмет оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с таким разделом для направление таких просадок", — говорится в тексте документа.
Как ранее писали американские СМИ, в новый пакет военной помощи войдут:
- боеприпасы для HIMARS,
- снаряды для артиллерии,
- новые средства ПВО,
- а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.
Военная помощь США
С начала войны США активно помогает Украине, направляя необходимое военное вооружение. Известно, что 8 декабря Палата представителей США поддержала оборонный бюджет $800 млн для Украины. Поддержка оказалась гораздо больше, чем две трети голосов, которые были необходимы для его принятия и отправки в Сенат.
Пентагон заключил два больших контракта на расширение производства артиллерийских снарядов 155 мм для поставки в Украину.
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