Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет

По данным американских СМИ, в пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, новые средства ПВО и другое вооружение.

Американский президент Джо Байден в пятницу, 9 декабря, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 275 млн. долларов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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"Я делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(a) управлять изъятием до 275 миллионов долларов США на предмет оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с таким разделом для направление таких просадок", — говорится в тексте документа.

Как ранее писали американские СМИ, в новый пакет военной помощи войдут:

боеприпасы для HIMARS,

снаряды для артиллерии,

новые средства ПВО,

а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.

Военная помощь США

С начала войны США активно помогает Украине, направляя необходимое военное вооружение. Известно, что 8 декабря Палата представителей США поддержала оборонный бюджет $800 млн для Украины. Поддержка оказалась гораздо больше, чем две трети голосов, которые были необходимы для его принятия и отправки в Сенат.

Пентагон заключил два больших контракта на расширение производства артиллерийских снарядов 155 мм для поставки в Украину.

800 миллионов долларов для Украины: в США обнародовали бюджет на следующий год

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