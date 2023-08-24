Байден объявил о новых санкциях против причастных к принудительному вывозу украинских детей

Джо Байден подчеркнул, что США вместе с партнерами в Европе поддерживают Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будут помогать ей в долгосрочной перспективе.

Президент США Джо Байден в День Независимости Украины объявил о новых санкциях против причастных к принудительному вывозу и депортации украинских детей.

Об этом говорится в заявлении Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.

"США работают со странами во всем мире, чтобы привлечь российские силы к ответственности за военные и другие преступления, которые они совершили в Украине. Это включает в себя насильственный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Этих детей украли у родителей и держали отдельно от своих семей. Это недопустимо. И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", — заявил лидер США.

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Байден отметил, что в то время как президент РФ Владимир Путин продолжает свою жестокую войну, чтобы "стереть независимость Украины и силой перекроить карту нашего мира, американцы по всей стране едины с народом Украины".

Президент США заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от агрессии России, отстаивать основные принципы Устава ООН и помогать украинскому народу строить безопасное, процветающее и независимое будущее.

Джо Байден подчеркнул, что США вместе с партнерами в Европе поддерживают Украину в ее борьбе за свободу сейчас и будут помогать ей в долгосрочной перспективе.

"Я искренне надеюсь, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их чрезвычайное мужество вдохновило мир. Пусть День Независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы и господства никогда не погасят пламя свободы, что живет в сердцах свободных людей во всем мире", — подытожил президент США.

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