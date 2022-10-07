Байден объявил о помиловании для всех осужденных за хранение марихуаны

Выполняя свое предвыборное обещание, президент США сделал первый серьезный шаг к декриминализации марихуаны.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден помиловал всех осужденных на федеральном уровне за хранение марихуаны. По словам высокопоставленных чиновников Белого дома, этот шаг отразится на тысячах американцев, обвиненных в этом преступлении.

Об этом сообщает CNN.

Президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных.

Американский лидер объяснил, что новое предписание облегчит процесс трудоустройства и выполнения социальных функций. Байден также призвал губернаторов поддержать инициативу на уровне штатов, чтобы людей не арестовывали только за хранение каннабиса.

Кроме того, Минздрав США поручил пересмотреть внесение марихуаны в перечень контролируемых специальными службами веществ. Таким образом, она будет исключена из той же классификации, которая включает героин и ЛСД.

“Слишком много жизней было сломано из-за нашего неудачного подхода к марихуане. Пора исправить эти ошибки”, – заявил Байден.

В то же время Байден подчеркнул, что определенные правила относительно марихуаны останутся в силе, даже если препарат будет легализован.

"Даже когда федеральные и местные правила по марихуане изменятся, важные ограничения по торговле, маркетингу и продаже несовершеннолетним должны оставаться в силе", — подчеркнул он.

Официальные лица заявили, что в настоящее время нет американцев, отбывающих тюремное заключение исключительно по федеральным обвинениям в хранении марихуаны. Но они сказали, что количество обвиняемых в этом преступлении более 6500.

Напомним, в июне этого года на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о легализации медицинского каннабиса. В случае его принятия будет разрешено покупать, хранить и употреблять лекарства украинским пациентам на основе медицинской конопли, а врачам — их назначать.

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