Байден объявил о запрете российским кораблям входить в порты США

Президент США Джо Байден сообщил, что США расширили санкции против РФ за ее агрессию против Украины.

Речь идет о запрете российским кораблям входить в американские порты.

Об этом американский президент сообщил во время обращения по Украине.

"Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заходить российским кораблям в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами", – заявил он.

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать Киев боеприпасами, военным оборудованием и всем необходимым, пока не завершится военная агрессия РФ.

Напомним, Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, в том числе он включает тяжелое вооружение.

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