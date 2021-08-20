Байден одобрил введение санкций из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Президент США подписал указ, который позволяет вводить санкции из-за расширения влияния России на энергетические ресурсы Европы, которое ослабит безопасность Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС.

В пятницу, 20 августа, президент США Джо Байден уведомил спикера Палаты представителей и председателя Сената о подписании указа, который позволяет ввести санкции "в связи с определенными энергетическими проектам России", в частности строительством "Северного потока-2".

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, опубликовав соответствующие документы.

В письме к руководству обеих палат американского парламента Байден подчеркнул, что этот указ является ответом на попытку расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы, который "ослабит европейскую энергетическую безопасность, включая безопасностью Украины и стран Восточного фланга НАТО и ЕС, и тем самым угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Этот указ позволяет заблокировать имущество и активы иностранных лиц, определенных Государственным секретарем по согласованию с секретарем Казначейства, в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года, в частности, за участие в определенных видах деятельности или предоставления определенных услуг для содействия строительству проекта газопровода "Северный поток-2".

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен распространил заявление, в котором сообщил, что под санкции против "Северного потока-2" подпадает одно российское судно и два физических лиц - граждан, связанных российским газопроводом.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в докладе Госдепа США говорится о введении санкций против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга, которое является владельцем судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующих в реализации "Северного потока 2 ". По данным агентства, под санкциями оказались также страховая компания "Константа" и, собственно, судно "Остап Шеремета".

Напомним, ранее в федеральном законодательном органе Соединенных Штатов Америки резко высказались против заключения договоренностей между США и Германией по "Северному потоку-2".

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