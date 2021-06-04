Байден официально признал Huawei и еще 58 китайских компаний угрозой нацбезопасности США

Американцам запретили инвестировать в китайские компании.

Американские граждане со 2 августа 2021 года не смогут инвестировать в почти шесть десятков китайских компаний, которые "подрывают безопасность или демократические ценности США" и их союзников.

Соответствующий указ в четверг, 3 июня, подписал американский президент Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что таким образом новая администрация продолжает реагировать на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года из-за "угрозы, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".

"Этот исполнительный указ препятствует поддержке американскими инвестициями китайского оборонного сектора, а также расширяет возможности правительства США реагировать на угрозы китайских фирм в сфере технологий слежения как в Китае, так и за его пределами", — говорится в сообщении.

В "черный список" попали 59 предприятий КНР, в том числе одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd и компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Кроме того, ограничения распространяются на:

производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC),

телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co., Ltd. и China Telecommunications Corporation, а также оператора связи China United Network Communications Group Co., Ltd.,

строительную компанию China Railway Construction Corporation (CRCC) и др.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Федеральная комиссия связи США официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Решение начало действовать с 30 июня 2020 года. Вашингтон во главе с бывшим президентом США Дональдом Трампом подталкивал своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

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