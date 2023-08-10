Байден ограничил американским компаниям инвестиции в китайские технологии

Развитие технологий имеет ключевое значение для обороны и национальной безопасности, заявил президент США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, вводящий ограничения для американских компаний по инвестициям в технологические компании Китая.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что развитие технологий имеет ключевое значение для обороны и национальной безопасности.

"Развитие чувствительных технологий и продуктов, имеющих решающее значение для вооруженных сил, разведки, наблюдения или кибер-возможностей является необычной и исключительной угрозой национальной безопасности, основанной на полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, и что некоторые инвестиции Соединенных Штатов могут усилить эту угрозу", — заявил президент США.

Вместе с тем, американский президент подчеркнул, что компании США должны проводить открытые инвестиции, которые являются краеугольным камнем экономической политики страны и дает Соединенным Штатам существенные преимущества.

Байден заявил, что открытые глобальные потоки капитала создают ценные экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности.

Президент США заявил, что его администрация всегда будет приветствовать трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что собирается вскоре посетить Вьетнам. Визит Байдена будет направлен на укрепление влияния США в регионе, чтобы противостоять Китаю.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Пекин и Москва пытаются найти пути военного взаимодействия.

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