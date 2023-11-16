Байден: Оккупация Газы Израилем была бы "большой ошибкой"

Президент США не верит в окончание войны, пока не будет достигнуто решение о создании двух государств.

Президент США Джо Байден предостерег Израиль от оккупации Сектора Газа.

Глава Белого дома заявил, что уверен в соблюдении Израилем правил и обычаев войны, пишет издание Independent.

"Есть стандарты, которыми руководствуются демократические институты и страны. И поэтому я уверен, что у невинных людей в Газе будет возможность получить доступ к медикаментам, пище и воде", — сказал он.

На вопрос, поддержал ли он оккупацию Газы Израилем после нападения боевиков ХАМАС, президент ответил, что считает неправильным такое развитие событий.

"Я думаю, что это было бы большой ошибкой. На мой взгляд, ХАМАС и крайние элементы ХАМАС не представляют всего палестинского народа. И я думаю, было бы ошибкой, чтобы Израиль снова оккупировал Газу. Но войти туда, выбить экстремистов — "Хезболла" на севере, а ХАМАС на юге – это необходимое требование", – отметил он.

США без огласки увеличили военную помощь Израилю

Пентагон увеличил военную помощь Израилю без разглашения и предоставил Тель-Авиву больше ракет с лазерной наводкой для ударных вертолетов Apache, а также 155-миллиметровых снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для разрушения бункеров, новых армейских машин.

Об этом свидетельствует список Министерства обороны США, с которым ознакомился Bloomberg.

Оружие перечислено во внутреннем документе под названием "Запросы высшего руководителя Израиля". Он датирован концом октября.

Согласно этому документу, некоторое вооружение уже доставляют, а также Пентагон работает над тем, чтобы достать оружие из складов в США и Европе. В частности, по состоянию на конец октября доставили все 36 тысяч снарядов в 30-мм орудий, 1 800 боеприпасов M141 для уничтожения бункеров и, по меньшей мере, 3 500 приборов ночного видения. Также передали 312 ракет-перехватчиков Tamir. Две армейские батареи Iron Dome направляются в Израиль по морю.

Кроме того, Израиль получит около 2 000 ракет Hellfire с лазерной наводкой для AH-64 Apache, изготовленных компанией Lockheed Martin, а также более 36 тысяч патронов калибра 30 мм для этих вертолетов.

Израиль пригласил более 57 тысяч 155-мм фугасных артиллерийских снарядов и 20 тысяч винтовок M4A1, около 5 тысяч приборов ночного видения PVS-14, 3 тысячи ручных боеприпасов M141, 400 120-мм 5 минометов. Кроме того, в запросе есть 200 дронов Switchblade 600.

Представитель Пентагона отказался обсуждать подробности, но Министерство обороны заявило, что помощь по безопасности для Израиля продолжает поступать почти каждый день.

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