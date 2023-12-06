Байден откровенно признался, что заставило его баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что часть его мотивации баллотироваться на второй срок следующего года состоит в том, чтобы предотвратить возвращение Дональда Трампа.

Об этом информирует BBC.

"Мы не можем позволить ему победить", — сказал Байден журналистам.

В эфире Fox News Трамп не исключил злоупотребления властью, если он вернется в Белый дом. Республиканец также сказал, что считает Байден слишком старым для такого политического реванша.

Ни один из кандидатов еще не является официальным номинантом своей партии. Трамп является лидером республиканской гонки, даже несмотря на то, что против него возбуждено четыре уголовных дела. Байден как действующий президент является вероятным кандидатом от Демократической партии.

Текущие опросы общественного мнения указывают на гипотетически напряженную борьбу между ними по мере развертывания кампании за Белый дом в 2024 году.

Выступая перед журналистами не на камеру на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию вблизи Бостона, Байден сказал: “Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я бы баллотировался. Но мы не можем позволить ему победить.

Trump reacts to Biden saying "If Trump не нужен, Я не имею в виду, что running" pic.twitter.com/ztiiLrQRtP — The Post Millennial (@TPostMillennial) December 6, 2023

Эти слова президента были расценены как первый случай, когда он увязал свои стремления на второй срок непосредственно с противодействием попытке Трампа вернуться на должность.

Позже во вторник, 5 декабря, Трамп появился на телевизионной программе Fox News в Девенпорте, штат Айова. Ведущий Шон Хеннит спросил: "Вы обещаете Америке сегодня, что никогда не будете злоупотреблять властью, чтобы отомстить кому-нибудь?"

“За исключением первого дня, – ответил Трамп. – Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить”.

Ранее в интервью Хеннит спросил бывшего президента, не планирует ли он каким-то образом, в случае переизбрания президентом, злоупотреблять властью, нарушать закон, чтобы использовать правительство для преследования людей.

"Вы имеете в виду то, что они используют прямо сейчас?", — ответил Трамп. Он также сказал, что не думает, что Байден "физически выдержит" предстоящую изнурительную кампанию.

Hannity: "Do you think he (Биден) will be their candidate?"



Trump: "Я лично не думай, что это. Он в плохом формате физически. И умственно он экологи как плохой и может быть. Я думаю, что многие люди служат ему. Young, vicious. They're communists." pic.twitter.com/5Rj6xu0hKo — TheBlaze (@theblaze) December 6, 2023

Психическое состояние его соперника, по его словам, "возможно, столь же плохое или даже хуже", чем его физическое состояние.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную победу Трампа на выборах президента США.

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