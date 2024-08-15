Байден "открыт" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину – Politico

Администрация Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, что предоставит украинским истребителям F-16 большую боевую мощь.

Готовность Белого дома предоставить Украине крылатые ракеты появилась на фоне успешной Курской операции, пишет Politico.

Окончательное решение об отправке ракет еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, администрация сейчас работает над деталями. Эти вопросы включают в себя проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить ракету весом 1000 кг.

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Пентагон отказался комментировать, одобрил ли он передачу ракет.

"Мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы удовлетворить потребности Украины в помощи в сфере безопасности, однако у нас нет никакой информации, которую могли бы предоставить", — сказал представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Пока в Белом доме и Пентагоне продолжаются переговоры, представитель администрации предупредил, что до того, как ракеты попадут в Украину, еще много работы, в том числе необходимо убедиться, что имеющиеся в Украине самолеты советских времен и недавно поставленные F-16 смогут запускать ракеты по целях на расстоянии более 230 миль (приблизительно 370 км).

Ранее ТСН.ua писал, задействует ли Украина F-16 для ударов по территории РФ.

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