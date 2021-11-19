Байден отошел от наркоза и снова исполняет обязанности президента США

Байден отошел от наркоза и снова исполняет обязанности президента США

Американский лидер совершил первые телефонные звонки из госпиталя.

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после нахождения под наркозом во время планового медицинского осмотра в центре ВМС Соединенных Штатов имени Уолтера Рида.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер в хорошем настроении и уже провел первые телефонные разговоры.

"Президент поговорил с вице-президентом Камалой Гаррис и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Роном Клайном в 11:35 утра (18:35 по киевскому времени, — ТСН). Президент был в хорошем настроении и в данное время приступил к исполнению своих обязанностей ”, — говорится в сообщении.

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Спикер Белого дома уточнила, что президент еще некоторое время будет находиться в медицинском центре Уолтера Рида, где будет проходить заключительную часть планового медосмотра.

Джо Байден был под наркозом, поскольку проходил процедуру колоноскопии, которая обычно длится около 15 минут. Передача власти на время таких операций - обычная практика в мире. Колоноскопию президенту США проводили в рамках ежегодного обследования, результаты которого впоследствии будут обнародованы.

Ранее президент США Джо Байден в прямом эфире сделал прививку третьей дозой вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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