Байден отправляет в Израиль передовую противоракетную систему и американские войска

В воскресенье, 13 октября, президент США Джо Байден распорядился отправить в Израиль передовую противоракетную систему, а также американские войска для управления ею, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак со стороны Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Байден заявил, что направляет систему "для защиты Израиля".

Представитель Пентагона Пэт Райдер уточнил, что будет развернута батарея Терминальной высотной зоны обороны (THAAD), которая усилит интегрированную систему ПВО Израиля.

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"Это часть более широких перемещений, сделанных армией США в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с Ираном", — говорится в заявлении Райдера.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Соединенные Штаты ставят под угрозу жизнь своих военных, размещая их для управления ракетными системами США в Израиле.

"Хотя мы приложили огромные усилия в последние дни, чтобы сдержать полную войну в нашем регионе, я четко говорю, что у нас нет красных линий в защите нашего народа и интересов", — написал Аракчи в сети X.

Напомним, 1 октября Иран выпустил более 180 баллистических ракет по Израилю на фоне эскалации боевых действий между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" в Ливане. Многие были перехвачены во время полета, но некоторые пробили систему противоракетной обороны.

Ответ на массированную атаку: нанесет ли Израиль удар по ядерным объектам Ирана?

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