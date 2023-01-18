Байден отреагировал на авиакатастрофу в Броварах: "Монастырский отстаивал волю украинского народа"

Байден сказал, что "Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине".

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден выразили более глубокие соболезнования семьям всех погибших и пострадавших в результате падения вертолета в Броварах.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Мы с Джилл выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической аварии вертолета в Украине сегодня утром, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных должностных лиц украинского правительства. Наши сердца также с десятками мирных жителей, которые были убиты или ранены, в том числе с бесценными детьми и их семьями Мы скорбим вместе со всеми, кто оплакивает эту страшную трагедию, сегодня мы молимся за исцеление для раненых и утешение для тех, кто потерял близких , — говорится в сообщении.

В заявлении американский лидер отметил, что погибшие "Монастырский и его команда были глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине — как к ее защите от российской агрессии, так и к жизненно важной работе по реформам для укрепления украинских институтов в этой войне и в будущем". Он назвал главу МВД "реформатором и патриотом, отстаивающим волю украинского народа".

Байден также заверил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины "перед лицом этой трагедии и будут поддерживать до тех пор, пока это будет нужно".

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

В Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа. Около 8:30 вблизи детского сада упал вертолет, на борту с руководством МВД. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, из них один ребенок. Среди жертв – министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что это не несчастный случай. Известно, что СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.

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