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Байден ожидает услышать от Зеленского стратегические планы на ближайшие месяцы

Байден ожидает услышать от Зеленского стратегические планы на ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден и спикер Белого дома Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

По словам Карин Жан-Пьер, во время встречи лидеры Украины и США будут обсуждать "План победы".

На встрече в Белом доме, которая намечена на четверг, 26 сентября, президенты Украины и США обсудят текущую ситуацию на фронте, дальнейшую готовность Вашингтона поддерживать Киев, а также "План победы" Владимира Зеленского.

Об этом рассказала представителям СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту президентского самолета, пишет "Укринформ".

"Я ожидаю, что лидеры обсудят состояние войны, последние события на поле боя, а также решительную поддержку Соединенными Штатами Украины и ее защиту от российской агрессии", – сказала Жан-Пьер.

Представительница Белого дома отметила, что в последние два месяца приоритетом администрации Джо Байдена была помощь Украине в усилении ее системы ПВО и защите украинской энергосистемы от российских ударов.

"Президент Байден также ожидает услышать от Президента Зеленского стратегическое планирование на ближайшие месяцы", – добавила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что Вашингтон неоднократно подтверждал, что будет непоколебимо поддерживать Украину до победы

"Итак, я ожидаю, что вы услышите больше об этом в четверг", — заявила Карин Жан-Пьер.

По ее словам, во время встречи лидеры Украины и США будут обсуждать "План победы".

"Мы поддерживаем стремление Украины к справедливому, крепкому и всеобъемлющему миру в этой войне. И президент Байден намерен обеспечить украинских военных техникой, необходимой для укрепления их позиций", – сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, лидеры США, Германии, Франции и Великобритании планируют провести встречу, которая, вероятно, будет касаться Украины. Встреча Шольца, Макрона и Стармера намечена на октябрь, пока Байден будет находиться в Германии.

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