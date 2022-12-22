Байден озвучил свое видение Украины после окончания войны

Американский президент заявил, что он, как и его украинский коллега, стремится, чтобы война поскорее закончилась.

Президент США Джо Байден описал будущее Украины после окончания войны как свободной, независимой и процветающей страны, которая находится в безопасности.

Об этом он говорил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на ночь 22 декабря в Вашингтоне.

“Это наше [с президентом Зеленским] видение. Мы оба хотим, чтобы война закончилась”, — подчеркнул он.

По его словам, эта война может закончиться в один день, когда президент Путин скажет, что выводит войска из страны.

“Но этого не произошло до сих пор... Поэтому нужно, чтобы Украина добилась успеха на поле боя, она может добиться этого успеха с нашей помощью и помощью союзников. Чтобы Зеленский мог вести переговоры с россиянами за столом переговоров, нужно, чтобы был успех на поле боя», — подчеркнул президент США.

Байден отметил, что президент страны-агрессорки Владимир Путин признал, что эта война оказалась более тяжелой, чем он думал.

"Он думал, что сможет разрушить НАТО, сможет сломать альянс, он думал, что русскоязычный украинский народ его примет — он ошибался, ошибался и еще раз ошибался. Он был неправ и продолжает ошибаться. Он не может выиграть эту войну”, — подытожил американский лидер.

Читайте также: