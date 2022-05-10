Байден передал ручку, которой подписал ленд-лиз для Украины, сенаторке украинского происхождения

После подписания исторического документа президент США передал ручку, которой сделал подпись, первой этнической украинке в Конгрессе США Виктории Спартц.

В понедельник, 9 мая, президент США Джо Байден воспользовался для подписания закона о ленд-лизе для Украины той же ручкой, какой это было сделано в 1940 году. После этого он передал эту ручку сенаторке от Республиканской партии Виктории Спартц, у которой есть украинское происхождение.

Об этом стало известно из трансляции этого исторического для Украины и всего мира момента.

Президент США напомнил, что программа ленд-лиз была введена во время Второй мировой войны, когда Европа также нуждалась в помощи Америки. Теперь это произошло во второй раз за всю историю США, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

“Хочу сказать, что эта помощь есть, потому что Украина важна для всех. Путинская война захотела еще раз разрушить Европу, демократическое будущее Украины", – сказал перед подписанием документа Джо Байден.

Во время подписания законопроекта в Овальном кабинете Белого дома присутствовали вице-президент США Камала Гаррис и законодатели от обеих партий Конгресса — демократы Элисса Слоткин и Бен Кардин, а также республиканка Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение.

Именно первой этнической украинке в Конгрессе США Джо Байден передал ручку, которой поставил свою подпись под историческим документом.

Виктория Спартц родилась в 1978 году в городе Носовка Черниговской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В 2000 году она переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы и осталась там преподавать.

Ранее Виктория Спартц занималась предпринимательством в области недвижимости и сельского хозяйства, а также являлась сенатором Сената штата Индиана. В 2020 году Спартц избрали в Палату представителей США от 5 округа штата Индиана. Она начала исполнять обязанности члена Палаты представителей в январе 2021 года, став первой этнической украинкой в Конгрессе США.

Напомним, что подписанию документа предшествовала процедура принятия закона в сенате США и Палате представителей США. 7 апреля сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиза).

Позже, 28 апреля, Палата представителей США утвердила закон о ленд-лизе для Украины. Сенаторы поддержали предложение, поскольку украинские защитники доказали, что могут отбиваться от российских войск и показывают настоящий героизм в борьбе с врагом.

Как закон о ленд-лизе окончательно ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией.

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