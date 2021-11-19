Байден передал свои полномочия вице-президенту, — заявление Белого дома

Камила Гаррис будет исполнять обязанности президента США, пока глава государства будет находиться в госпитале под анестезией.

Президент США Джо Байден на время передает свои полномочия вице-президенту Камиле Гаррис.

Как информирует Reuters, об этом сообщила в пятницу, 19 ноября, спикер Белого дома Джен Псаки.

Камила Гаррис будет исполнять обязанности президента США в течение короткого времени, пока Байден будет находиться под анестезией в медицинском центре им. Уолтера Рида, где он проходит плановое обследование.

Под действием наркоза президент США будет находиться из-за обычной процедуры колоноскопии.

Для 78-летнего Байдена это будет первое медицинское обследование с момента, когда он вступил в должность президента. В последний раз он проходил эту процедуру в декабре 2019 года, тогда врачи сочли его здоровым и способным исполнять обязанности главы государства.

Представитель Белого дома Джен Псаки напомнила, что в 2002 и 2007 году президент США Джордж Буш-младший также передавал полномочия своему вице-президенту на время обследования.

Напомним, недавно в Кремле подтвердили подготовку к проведению переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, которая может состояться в формате онлайн-встречи этого года.

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