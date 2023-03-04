Байден перенес операцию по удалению раковой опухоли — Белый дом

В дальнейшем лечении президент США не нуждается.

В феврале президенту США Джо Байдену во время ежегодного досмотра удалили раковую опухоль на коже груди. Дальнейшее лечение американскому лидеру не нужно.

Об этом говорится в письме врача Кевина О'Коннора на сайте Белого дома.

"Место биопсии хорошо зажило. Президент продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", – отметил врач.

Как оказалось, это был базальноклеточный рак. У подобных поражений нет тенденций к распространению или метастозам, подобным более серьезным видам рака кожи, добавил О'Коннор.

В январе мы сообщали, что у Джил Байден, супруги президента Соединенных Штатов, обнаружили новообразование на коже. Поэтому первую леди должны были прооперировать.

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