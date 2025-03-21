Байден планирует вернуться в политику – что известно об амбициях 82-летнего экс-президента

Предыдущий президент США Джо Байден, которому в этом году исполнится 83 года, готов вернуться в политику и предлагал свою помощь руководству Демократической партии по сбору средств на фоне падения рейтингов нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщаетNBC News

В феврале Байден встречался с новым главой национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь, пока его партия пытается восстановить свою жизнеспособность на фоне опросов, показывающих, что ее популярность падает. Согласно новому опросу, рейтинг Демократической партии упал до рекордно низкого уровня — только 27% зарегистрированных избирателей имеют положительное мнение о партии. Это самый плохой показатель с 1990 года.

Но пока такое предложение Байдена не вызвало большого энтузиазма среди однопартийцев. Многие демократы утверждают, что он привязан к поражению 2024 года и в свои 82 года является символом больше прошлого партии, чем будущего.

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"Многие демократы обижены решением Байдена баллотироваться снова и оставаться на гонках лишь за несколько месяцев до выборов, оставляя вице-президенту Камале Харрис мало времени на организацию собственной кампании", – пишет NBC News.

Другие партийные активисты считают, что Байден является уважаемой личностью, которая остается авторитетной внутри Демпартии.

При этом, по информации NBC News, сам Джо Байден до сих пор не считает неправильным решение баллотироваться на второй срок и думает, что победа Трампа тому доказательство.

По мнению издания, один человек точно очень хочет увидеть возвращение Байдена на политическую арену – это Трамп. Новый президент США чуть ли не в каждом своем выступлении вспоминает Байдена, называя его бестолковым и некомпетентным президентом.

Напомним, что Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке ликвидации Путина.

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