Байден в разрушенной ураганом Флориде рассказал о молнии, попавшей в его дом

Через неделю после разрушительной и смертоносной стихии, пронесшейся по штату Флорида, президент США пообщался с местными жителями, вспомнив о случае попадания молнии в его дом.

В среду, 5 октября, президент США Джо Байден вместе с супругой прибыл в разрушенный ураганом Иен штат Флорида. Здесь он пообщался с лидерами общины и пострадавшими от шторма местными жителями, остановившись на перевале Фишерманс в Форт-Майерсе.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Во время своего выступления Байден провел параллели между ураганом, полностью уничтожившим сотни домов жителей общины и унесшим более сотни жизней, и ударом молнии, попавшей в его дом в 2004 году. Он отметил, что также "очень много потерял".

“По опыту я знаю, сколько тревоги, страха и беспокойства возникает у людей. Мы не потеряли весь дом, но ударила молния, и мы потеряли очень многое", — сказал он.

Когда Байден был еще сенатором США от штата Делавер, в его дом в Уилмингтоне действительно попала молния, в результате чего вспыхнул небольшой пожар, который ограничился кухней. Пожарные прибыли до возникновения сильного задымления и погасили огонь через 20 минут.

Байден на встрече с общественностью также сказал, что пострадавшие могут иметь право на получение почти 80 000 долларов на ремонт дома и замену и ремонт автомобилей.

Перед визитом президента губернатор штата ДеСантис сказал, что Флориде "повезло", поскольку Белый дом подписал декларацию о чрезвычайном положении до того, как ураган Иен превратился в тропический шторм, и сказал, что он "ценит столь быстрые действия".

По состоянию на вторник, 4 октября, сообщалось о 109 погибших от урагана – самом большом показателе от 1935 года. Около 318 тысяч домов и предприятий все еще оставались обесточенными на утро среды, то есть через неделю после того, как ураган Иен обрушился на Флориду.

Напомним, на американский штат Флорида обрушился один из самых опасных штормов за последние годы. Из-за непогоды более 2 млн человек остались без света.

Как Америка приходит в себя от урагана Иен

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