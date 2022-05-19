Байден поддерживает заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Байден поддерживает заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден, несмотря на Хорватию и Турцию, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Джо Байден надеется, что соответствующая процедура состоится быстро, и со своей стороны он сделает все возможное.

Об этом сообщается в Белом доме.

"Я искренне приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО и рассчитываю на сотрудничество с Конгрессом США и нашими союзниками в НАТО, чтобы быстро превратить Финляндию и Швецию в сильнейший оборонный союз в истории", — подчеркнул Байден.

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Вместе с тем президент США считает, что вступление двух скандинавских стран в НАТО принесет пользу всему трансатлантическому альянсу.

"Присоединившись к НАТО, Швеция и Финляндия укрепят наше оборонное сотрудничество и принесут пользу всему трансатлантическому альянсу. Вместе с нашими союзниками НАТО Соединенные Штаты сохранят активные учения и присутствие в регионе Балтийского моря. Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", — отметил Байден.

В то же время, пока США поддерживают вступление двух скандинавских стран в НАТО, Хорватия и Турция выступают против этого.

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