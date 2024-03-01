Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун: что это значит для Украины

Это двухпартийное соглашение предотвращает разрушительное закрытие правительства и дает Конгрессу больше времени для работы над законопроектами о финансировании на целый год.

Президент США Джо Байден 1 марта подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства, позволяющего предотвратить шатдаун со следующего дня.

Об этом пишет The Hill.

Президент подписал временный законопроект, поддерживающий финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергетики и других ведомств до 8 марта.

“Это двухпартийное соглашение предотвращает разрушительное закрытие правительства и дает Конгрессу больше времени для работы над законопроектами о финансировании на целый год. Это хорошая новость для американского народа. Но я хочу четко заявить: это краткосрочное, а не долгосрочное решение», – сказал Байден в своем заявлении.

“В ближайшие дни Конгресс должен выполнить свою работу и принять законопроекты о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу, – продолжил он. — А республиканцы в Палате представителей должны принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который уже прошел Сенат с преимущественной двухпартийной поддержкой и пройдет Палату представителей, если он будет вынесен на голосование».

Законопроект о национальной безопасности включает миллионы долларов для Украины в ее войне против России, а также финансирование Израиля и индо-тихоокеанских союзников.

В четверг, 29 февраля, сенаторы проголосовали 77-13 за одобрение мер по финансированию правительства всего через несколько часов после того, как Палата представителей подавляющим большинством проголосовала за принятие законопроекта 320-99.

Законодатели будут иметь время до 22 марта, чтобы завершить финансирование на 2024 финансовый год Пентагона, законодательной ветви власти и зарубежных операций, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, Государственного департамента и внутренней безопасности.

Хотя законодатели заявляют, что они договорились о шести законопроектах об ассигнованиях, которые должны быть приняты на следующей неделе, разногласия остаются в отношении других полудюжины мер, включающих более противоречивые законодательные акты, финансирующие такие ведомства, как Пентагон и Министерство внутренней безопасности.

Окончательные соглашения о финансировании должны пройти контролируемый Демократической партией Сенат и контролируемую Республиканской партией Палату представителей, где некоторые консервативные члены требуют внесения противоречивых политических дополнений в законопроекты о финансировании.

Ранее мы писали, что Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Читайте ведущие новости дня: