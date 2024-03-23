Байден подписал закон о бюджете США и напомнил о помощи Украине

Президент "четко заявил", что Конгресс еще не завершил свою работу.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов, который был одобрен Конгрессом. Кроме того, он призвал Палату представителей принять решение о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

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Об этом сообщает CNN.

Американский президент "четко заявил", что Конгресс еще не завершил свою работу.

"Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании", — сказал Байден, имея в виду законопроект о финансировании помощи для Украины.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что подписанный закон, давший возможность избежать шатдауна, является "соглашением, компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела".

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что пока Конгресс медлит с помощью Украины, Путин не сидит сложа руки.

Кроме того, мы ранее информировали, что демократы обещают проголосовать против отставки спикера Джонсона, конгрессмены назвали условие.

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